Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de febrero de 2023, p. 10

En un ambiente de polarización política, como el que se vive en México y en otras latitudes, es necesario cambiar el paradigma y pensar en fórmulas horizontales, ciudadanas, que nos permitan transitar de otra manera , señaló el escritor Juan Villoro.

Al ofrecer en el Instituto Nacional Electoral (INE) la conferencia magistral Democracia y literatura, dijo que parte de la polarización que tenemos es que es una disputa entre dos viejos órdenes, un poder establecido que amenaza con parecerse cada vez más al partido único de antaño, y una oposición que también utiliza los usos políticos de antes y no ofrece alternativas modernas .

En su quehacer político, Villoro fue parte del grupo impulsor de la primera candidatura independiente indígena de María de Jesús Patricio, quien finalmente no alcanzó el número de firmas impuestas en la legislación para estar en las boletas de la elección presidencial de 2018.

El episodio fue criticado este martes por el escritor, precisamente como un entramado de requisitos inviables para aspirantes ciudadanos, independientes, y que a la vez es un plan B para personas que no logran ser postuladas por los partidos políticos; citó entonces a Margarita Zavala y a Jaime Rodríguez, El Bronco, quienes presentaron miles de firmas, pero muchas de éstas falsas. El Tribunal Electoral, añadió, no sancionó cabalmente las trampas, mientras que el INE discriminó a los participantes –en este caso a la persona postulada por los pueblos indígenas– al exigir que los apoyos fueran recabados en teléfonos de gama media, cuando en las comunidades interesadas no hay ni cobertura digital.