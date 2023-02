De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de febrero de 2023, p. 7

Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal acusado de orquestar el encubrimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, probablemente no sea extraditado por Israel, donde reside desde 2019, informó ayer The New York Times, al citar a funcionarios israelíes no identificados.

En 2020, la fiscalía lo acusó formalmente de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia, relacionados con el caso. La cancillería pidió su extradición en enero de 2022, pero los funcionarios indicaron que la solicitud está prácticamente muerta, al aludir retrasos y errores del gobierno mexicano.