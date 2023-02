De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de febrero de 2023, p. 6

Genaro García Luna es el primer secretario de Estado mexicano de alto nivel del sexenio de Felipe Calderón que es juzgado en una corte federal de Estados Unidos, quien podría ser condenado de 20 años hasta cadena perpetua, señaló el abogado Samuel González Ruiz, especialista en materia de seguridad pública y delincuencia organizada. “El juez podría imponerle una pena similar a la de Joaquín El Chapo Guzmán, de cadena perpetua”.

En entrevista, apuntó que los jefes cercanos al ex secretario de seguridad federal tienen responsabilidad política, ya que ex agentes lo denunciaron, entre ellos Javier Herrera Valles, por actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y tener presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Mucha gente en el país decía que no había pruebas suficientes, que faltaban fotografías, documentos, videos, grabaciones, el dinero; eso es no conocer el sistema jurídico estadunidense, el cual está basado en testigos, incluso los peritos declaran como peritos cuando ingresan la prueba, entonces lo que presupone son declaraciones de personas que, a diferencia de México, el testigo de Estados Unidos no miente, porque la sanción de perjurio es muy alta. Mentirle a la autoridad judicial es una sanción muy grave.

Reiteró que en Estados Unidos ese sistema funciona con testigos y no permite el perjurio, y en caso de mentir son procesados; por su parte, el fiscal debe convencer al jurado, más allá de toda duda razonable y probar cada elemento del delito.