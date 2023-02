o podía ser de otra manera: Genaro García Luna, culpable de narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad de declaración. Demoledor el veredicto de los 12 hombres y mujeres que integran el jurado en Nueva York: culpable en cinco de los cinco cargos en contra del ex titular foxista de la Agencia Federal de Investigaciones y ex secretario calderonista de Seguridad Pública, lo que pinta de cuerpo entero lo que para México y los mexicanos significaron los dos tenebrosos gobiernos panistas, con su río de sangre, corrupción e impunidad.

No se puede olvidar que días atrás Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna, también fue protegido por el Poder Judicial, pues los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito (Jorge Antonio Cruz Ramos, presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina) ordenaron desbloquear las cuentas bancarias del policía torturador, es decir, las que utilizaba (y ahora utiliza) para operaciones con recursos de procedencia ilícita, congeladas por la UIF como parte de la investigación en su contra.

El caso de Pereyra Gálvez también recuerda el de Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, sobre quien, hace un año, pesa una orden de extradición del gobierno británico, pero no deja de vivir lujosamente en Londres. Eso sí, no faltará integrante del Poder Judicial mexicano que lo evite. En ambos casos, los esposos encarcelados y ellas gozando de una fortuna mal habida.

Parece que García Luna pasará el resto de su vida tras las rejas, pero el asunto de los narcogobiernos panistas no puede quedar en el olvido. Resulta insostenible que Vicente Fox, Felipe Calderón y sus pandillas no supieran de las andanzas del ex director de la AFI y ex secretario de Seguridad Pública, de tal suerte que, cuando menos el mariguanero y El Borolas deben ser los siguientes en la lista.

Las rebanadas del pastel

Si de cínicos e hipócritas se trata, el gobierno estadunidense grita ¡presente!: ahora se rasga las vestiduras porque el presidente Vladimir Putin anunció la suspensión (temporal, porque no sale del acuerdo) del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, cuando en agosto de 2019 los mismos gringos se retiraron, formalmente, del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, firmado con Moscú en 1987.

