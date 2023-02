Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de febrero de 2023, p. 21

Varsovia. El presidente Joe Biden aseguró ayer que Estados Unidos mantendrá sin flaquear el apoyo a Ucrania, y negó que las potencias occidentales tengan planes de atacar a Rusia. En tanto, el secretario de Estado, Antony Blinken, calificó de decepcionante e irresponsable la decisión rusa de suspender su participación en el START-III, medida que fue rechazada igualmente por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea (UE).

No debe haber duda: nuestro apoyo a Ucrania nunca flaqueará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos de mantener esa postura, proclamó Biden ante una multitud congregada frente al Castillo Real de Varsovia, a días de cumplirse el primer aniversario de la invasión rusa a su vecino eslavo.