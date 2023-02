Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de febrero de 2023, p. 21

Moscú. Rusia no se retira, pero suspende temporalmente su participación en el tratado START-III, el último convenio de limitación de armamento nuclear ofensivo vigente con Estados Unidos hasta 2026, anunció ayer el presidente Vladimir Putin al presentar su informe de gobierno ante los legisladores de las dos cámaras del Parlamento federal.

Con este anuncio, Rusia declara que tiene las manos libres para desarrollar cualquier tipo de armas nucleares y realizar los respectivos ensayos, pero asegura que no será el primero en hacerlo.

Sabemos que muchas armas de Estados Unidos ya son obsoletas y quieren desarrollar nuevas, y conocemos su intención de llevar a cabo ensayos nucleares , dijo Putin y avisó: si lo hacen, nosotros también lo haremos .

Desde hace tiempo no se llevan a cabo inspecciones de los arsenales, uno de los aspectos fundamentales del tratado, primero por la pandemia del covid y después por falta de reciprocidad en cuanto a facilidades para la delegación rusa debido a las sanciones occidentales.

Ahora, Putin precisó que no se permitirán inspecciones de Estados Unidos hasta que se acepte negociar todo el potencial nuclear de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que incluye también los arsenales de Gran Bretaña y Francia, los cuales apuntan igualmente contra Rusia , indicó.

El informe de gobierno –que el mandatario ruso debe presentar cada año, pero el anterior data de abril de 2021– no satisfizo las expectativas que había generado a tres días de cumplirse un año de la guerra en Ucrania.

No se cumplió ninguno de los vaticinios que dominaron las mentes de los analistas la víspera, entre los principales: Putin no cerró las fronteras de Rusia, no decretó una movilización general de la población, no amenazó con asestar un golpe nuclear táctico en caso de producirse una ofensiva ucrania, no efectuó cambios en la cúpula del ejército o composición del gobierno, no incorporó a la Federación Rusa a las dos regiones de Georgia que se declararon independientes (Abjazia y Osetia del Sur), y tampoco propuso a Ucrania iniciar negociaciones de paz bajo las condiciones que fije el Kremlin.

En cambio, declaró que Rusia tiene el legítimo derecho de ser fuerte y que no permitirá que nadie rompa el equilibrio estratégico en el mundo. Y lanzó esta advertencia: