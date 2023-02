El fundador de Pink Floyd también recordó que la ex canciller alemana Angela Merkel reconoció que los Acuerdos de Minsk eran sólo un truco para ganar tiempo y armar a Ucrania para la guerra que estaba diseñando . El músico también implicó al presidente ucranio Volodymir Zelensky la plataforma a la que el presidente se subió durante su campaña presidencial. Bueno, usted me engañó. Creí que realmente tenía la intención de terminar la guerra civil en el Dombás y darle a Rusia, su vecino, algunas garantías de seguridad .

Waters siguió enumerando las acciones que Washington ignoró y promovió antes del actual conflicto. Podrían haber optado por no ampliar la OTAN hacia el este en 2008. Podrían haberse abstenido de conspirar para el golpe de Estado inaugural ilegal en Ucrania en 2014. Podrían haber apoyado los Acuerdos de Minsk en 2019 , indicó.

No estoy disculpando a Putin, entiéndame, pero si echamos un vistazo a la historia de los pasados 30 años, usted podría haberlo hecho mejor. Podría haber seguido el ejemplo del presidente Gorbachov en 1989. Podría haber cumplido la promesa del secretario de Estado, Baker, de no acercar la OTAN a la frontera rusa ni un metro más que los extremos orientales de una Alemania reunificada , mencionó.

Usted (Joe Biden), Antony Blinken, Victoria Nuland, Jake Sullivan y el resto de los neoconservadores belicistas en el gobierno de aquí, en Washington, junto con los Estados vasallos de la OTAN, son los principales provocadores que he mencionado , dijo el artista en un video publicado en sus redes sociales.

Waters increpó al mandatario ucranio, pues tendría que haber insistido en que el ex primer ministro británico Boris Johnson no volara a Kiev para frustrar las negociaciones de paz; pero decidió no hacerlo , subrayó.

Además, recordó que el periodista estadunidense Seymour Hersh afirmó en un artículo que fue Joe Biden quien dio la orden para hacer estallar los gasoductos Nord Stream. Si eso resulta ser cierto, se trata de un flagrante acto de guerra y un acto extremo de terrorismo global que liberó 300 mil toneladas de metano a la atmósfera sobre el mar Báltico , aseveró.

“Juntos, nosotros, la gente, podemos persuadir a los poderes de dejar el modelo de guerra perpetua como su modus operandi perpetúo. Con el poder del amor los vamos a detener de despilfarrar nuestros preciosos recursos en sus guerras”, concluyó el artista.