El cineasta estadunidense no sólo derrochó simpatía y sencillez, proyectaba la sensación de estar conversando con un amigo que está narrando capítulos de su vida y su carrera, los sentimientos que le acompañaron durante la realización de algunas de sus películas y algunas anécdotas.

Berlín. En la ceremonia de entrega del Oso de Oro honorífico en la Berlinale, por una carrera que ha cambiado la historia del cine, desde Tiburón a E.T. pasando por La lista de Schindler, Steven Spielberg conversó con periodistas en conferencia de prensa.

Había que contar una historia con muchos momentos graciosos, pero también con muchas escenas que fueron traumáticas. Recrear esas escenas fue muy duro , dijo.

“Siempre quise contar la historia de mi madre, mi padre y mi hermana, y esta especie de lucha increíble entre el arte y la familia. Lo tuve en mente toda mi vida, impregnó todas mis cintas; todas mis películas son personales y muchas tratan sobre la familia, pero nada es tan personal como Los Fabelman”, prosiguió.

Compartió tambien algunas anécdotas como el impulso que lo llevó a realizar E.T. “Conversando con François Truffaut, en su inglés un poco difícil me dijo una vez, tu tienes alma de niño, tienes que hacer una pelicula con niños.

Hoy en día me encuentro en una etapa haciendo un recuento de todo lo logrado, mirando al pasado y agradeciendo todo lo bueno que he podido lograr, la pandemia tambien me ayudó a hacer una pausa y compartir con mi familia.

Spielberg afirmó que sigue entusiasmado con el cine. Encontrar una historia que grabar supera todo lo demás en mi vida, excepto quizá el nacimiento de un hijo , añadió.

