En este sentido, Citibanamex y Banca Mifel tuvieron incumplimientos tanto en la primera como en la segunda etapa.

Los principales incumplimientos fueron, en los contratos, que no contenían el consentimiento expreso del usuario, además que el concepto, monto y periodicidad de las comisiones que son cobradas a los usuarios no son congruentes con las inscritas en el banco central.

En los estados de cuenta, las instituciones no indican el número total de mensualidades de las promociones a plazo; no señalan el número de pago correspondiente y no contienen la descripción de cada cargo y abono.

Respecto a las páginas de Internet, los bancos no proporcionan información congruente frente al contrato que es entregado al usuario al momento de la contratación; en el apartado de costos y comisiones , no señala la fecha de cálculo del costo anual total (CAT), tampoco señalan la denominación social de la institución financiera y no indican las leyendas sobre los riesgos que no son aplicables al producto.

BBVA México reprobó la primera evaluación y en la segunda obtuvo una calificación de 10; Banco Azteca obtuvo 8 en una primera etapa y 10 en la segunda, mientras Invex sacó 7.2 en la primera y 10 en la segunda.

Banco del Bajío obtuvo 7.8 y 10 de calificación, respectivamente; Banorte 9 y 10; HSBC 10 en ambos casos al igual que Banregio; Inbursa reprobó la primera etapa y luego sacó 9.6; Scotiabank obtuvo 8 y 8.6; Afirme 7.8 y 8.5; BanCoppel 7.4 en ambas evaluaciones y Santander sacó 6.5 y 6.9.