De verdad queremos hacer el mejor diálogo y llamar a la cooperación, a resolver este problema que aqueja al deporte de nuestro país, a las disciplinas acuáticas, y en este caso tengo a los clavadistas para resolverlo. No están solos. Queremos ver a las y los clavadistas en Juegos Olímpicos , afirmó el ahora diputado, en compañía de Dolores y Melany Hernández, Jahir Ocampo, Kevin Berlín, Randall Wilars y los entrenadores Jonathan Alcántara y el chino Shi Qingyang.

Como lo hice notar en la tribuna la semana pasada, a todas las disciplinas acuáticas se les van a retirar los apoyos económicos, tanto becas, como la preparación para el ciclo olímpico, Centroamericanos, Panamericanos, sueldo a entrenadores, el apoyo a competencias , puso en contexto el ex clavadista yucateco en conferencia de prensa en el vestíbulo del pleno.

World Aquatics designó desde entonces a una Comisión Estabilizadora, integrada por personas del medio acuático mexicano, la que Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, rechaza bajo el argumento de intervencionismo del organismo internacional, y en una reunión secreta amenazó a los atletas con retirarles los apoyos si no respaldaban a Todorov, asegurando que no podría otorgarles recursos al considerar que estarían al margen de la ley. Y ni siquiera podrían entrenar en instalaciones de la Conade.

El Comité Olímpico Mexicano, que preside la también ex clavadista Marijosé Alcalá, no ha fijado ninguna postura formal ante la Conade para defender la participación internacional de los atletas.

Pacheco afirmó que no se trata de ver quién tiene la mayor culpa, si la Conade o el COM, sino de resolver la situación. Citando cláusulas de la Ley del Deporte, el legislador sostuvo que la Conade tiene la facultad de hacer modificaciones para garantizar recursos a los deportistas que representan al país, y recalcó que la FMN no está suspendida por la Internacional, sólo Todorov, el centro del conflicto.