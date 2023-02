Juan Manuel Vázquez.

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de febrero de 2023, p. a10

Qué chingona es la libertad, me cae. Neta que eso sólo lo sabe un preso , suspira Oswaldo Chucky Razón al cruzar el último control de salida del penal Neza Bordo, en el estado de México. Es que no es el mismo aire afuera que adentro, ni el Sol, parece una tontería, porque sí es lo mismo, pero créeme que no sabe igual , dice el boxeador mientras echa una última mirada a la penitenciaria de la que hace cinco meses salió después de permanecer 30 días. El lugar lo conoce bien, y a sus habitantes, en 2012 estuvo encerrado tres años por robo. Esta vez entra y sale porque no viene por una causa judicial, sino como invitado pa-ra un acto del programa Nocaut: No Tires la Toalla, proyecto que busca la reinserción por medio del boxeo y de un taller de perdón.

A la llegada, después de pasar varios filtros de seguridad, Chucky camina con la soltura de quien se sabe en territorio amigo. Lo saludan internos y guardias con la camaradería que dan los años. A lo lejos, en un patio separado, varias parejas conversan tomadas de la mano. Ellas vestidas de rosa, color de las mujeres visitantes; ellos, de azul, internos en proceso judicial. Caminan en círculos, mano con mano y diciéndose cosas que sólo ellos escuchan, es el área de convivencia conyugal. Enseguida se oyen risas infantiles. Provienen de un patio con juegos para niños, el área donde los reclusos reciben a sus familias. Corretean y se divierten como si se tratara de un parque y no de un penal.

Más de 220 mil presos

En México más de 220 mil personas están privadas de su libertad y 40 por ciento no han sido sentenciadas. Más de 70 por ciento apenas tiene educación básica y aquellos que contaban con empleo antes de ser recluidos tenían salarios muy bajos, informa Eunice Rendón, artífice de este proyecto junto al Consejo Mundial de Boxeo.

No sabemos si son culpables y la mayoría son pobres. Quien tiene dinero paga abogados para salir, ¿qué se hace entonces con esa población que se queda sin saber si son culpables y qué se hace con aquellos que salen de prisión? , se pregunta Rendón.

Si tratas mal a alguien, si lo castigas, sólo generas sentimientos negativos. ¿Cómo podemos ofrecerles herramientas que no tuvieron en sus vidas difíciles allá afuera? Este proyecto trata de brindarles esas habilidades a través del boxeo y de un aprendizaje para perdonarse a sí mismos por el daño que pudieron provocar , agrega.

David Chavarría está convencido de que sin ese trabajo emocional del perdón no sería la persona apacible de este día. Vivió demasiados años rodeado de violencia, sufriéndola y ejerciéndola, sumido en las drogas.

Yo llegué a creer que sí era malo. O sea, que la maldad sí era parte de mí, que así había nacido. Después de trabajar mi perdón creo que puedo ser mejor persona. Me perdoné por abandonar a mi familia, porque después de años encerrado sólo te queda eso, y sin ella, no la armas, así de fácil , cuenta mientras posa orgulloso con puños vendados de su nueva identidad como boxeador.