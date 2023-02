Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

La Jornada

Miércoles 22 de febrero de 2023

Armados de un jarro amplificado, un médium gritón en las voces, un creador de letras y canciones capaz de sintetizar una enorme cantidad de creencias religiosas en una sola visión y con un sonido que desafiaba el brillo cromático en la paleta de colores de la era de acuario, The 13th Floor Elevators tienen una leyenda tan maldita en tan poco tiempo que aún en 2023 sigue siendo inigualable.

Paul Drummond es el biógrafo del grupo y uno de los encargados de la difusión de su legado. Su apuesta de viajar 7 mil 900 kilómetros de Londres a Austin sin tener entrevistas confirmadas y muchos años de trabajo pagaron cuando logró finalizar Eye Mind, que cuenta la extravagante secuencia del grupo The Elevators.

Hernán Muleiro (HM): ¿Cómo llegaste a escribir la biografía de The Elevators?

Paul Drummond (PD): Mi padre tenía una tienda de libros usados y ediciones particulares, dedicada al teatro. Cuando me tocó asumir su lugar, mi interés viró más hacia el teatro de la crueldad, así que The Elevators eran perfectos en ese sentido, con su mezcla de divinidad y locura. Nunca quise escribir sobre música, será verdad eso que dicen de que cada uno tiene una sola historia para contar. Me lancé a Texas y, estando allí, cuando los músicos se dieron cuenta de que había viajado desde tan lejos, fui consiguiendo sus testimonios.

HM: ¿Qué te aportó ir a Austin?

PD: Fui conociendo a gente del entorno del grupo, tuvimos aventuras, reconstruimos el camino que hacía el grupo para esconder su material de la policía. Cuando terminó la parte divertida, tenía cajas y cajas de entrevistas, sumado a que la narrativa variaba según quien la cuente.

HM: ¿Fueron un grupo caracterizado por el autoboicot?

PD: Definitivamente, por eso incluyo el manifiesto del suicidado de Artaud en el prólogo, ellos realizaron un suicidio artístico, toda generación tiene algunos individuos que se comportan así.

HM: ¿Cómo era la relación entre sus integrantes?

PD: La historia de The Elevators es diferente, sabía que iría creciendo y que nadie la escribiría por mí. Tommy creía en cambiar el mundo a través de la ingesta de ácido y alentaba a que sus compañeros tomaran una dosis cada cuatro días. Además del conflicto tienes a Stacy, el genio musical, con formación religiosa y la firme creencia de que esa mezcla de revolución, drogas y rocanrol constituía una práctica maligna.