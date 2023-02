El consumidor no está dejando de fumar, pues lo que está sucediendo es que va a comprar al ambulantaje que está en cada esquina, cruce peatonal, salidas del Metro o paradas de camiones , apuntó el dirigente, quien informó que continuarán oponiéndose a la citada disposición.

En un mensaje que difundió este martes, dijo que en muchas tiendas de abarrotes ya no exhiben el producto; el consumidor no pregunta y da por hecho que no se tiene; en cambio, cuando pasan por los puntos del ambulantaje, donde se exhiben marcas ilegales, productos caducados y cigarros sueltos, pues ahí lo adquieren .

El dirigente afirmó que un sondeo de ConComercio en Pequeño permitió identificar que “existen comercios que, por concepto de tabaco, están dejando de vender alrededor de mil 500 pesos diarios, pérdidas que se añaden a las de otros productos que se están dejando de comprar por la carestía.