Periódico La Jornada

Martes 21 de febrero de 2023, p. 30

Richard Belzer, actor conocido por interpretar al ácido detective John Munch en series policiacas de la NBC, como Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, murió, según ha informado su representante. Tenía 78 años.

Belzer falleció en paz , en su casa de Francia, según su representante, Eric Gardner.

El guionista Bill Scheft, viejo amigo del actor, dijo a The Hollywood Reporter que Belzer tenía muchos problemas de salud .

Belzer apareció en la serie de la NBC Homicide: Life on the Street de 1993 a 1999 y reinterpretó ese papel en el telefilme Homicide: The Movie en 2000 y también apareció como el célebre detective en cuatro episodios de Law & Order.

Belzer volvió a encarnar a Munch en Law & Order: SVU, donde se convirtió en un habitual de la serie, apareciendo en 326 episodios entre 1999 y 2016. Aunque su personaje se retiró en 2013, regresó en dos episodios adicionales tras su partida.