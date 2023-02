Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Martes 21 de febrero de 2023, p. 13

Alejandro Romano Rascón, abogado de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, descartó ayer que la suspensión provisional que obtuvo su cliente busque acallar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el conflicto surgido por la autenticidad de la tesis de la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El recurso que favoreció a Esquivel impugnó a autoridades concretas y trataba de evitar el linchamiento de la ministra, añadió Romano. El abogado dijo a periodistas que entregó al Comité Universitario de Ética pruebas que acreditan que la ministra es la autora de su tesis de licenciatura.

Esquivel interpuso un juicio de amparo contra los lineamientos para la integración del Comité de Ética que investiga el presunto plagio en la elaboración de esa tesis. Un juzgado ordenó a la UNAM no divulgar información sobre el caso.

Romano dijo que no hay nada tan equivocado como sostener que el recurso que interpuso la ministra Yasmín Esquivel busca acallar a la UNAM .

Agregó que se trata del beneficio cautelar que obtiene cualquier persona que acude en defensa de un derecho humano fundamental, como es el honor, para no ser linchado, para que no se atente contra su buen nombre y no se destruya su reputación .