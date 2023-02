▲ La idea original planteaba que no era inconstitucional prestar personal de la Armada a la GN. Foto Roberto García Rivas

Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 21 de febrero de 2023, p. 12

Yasmín Esquivel Mossa retiró su proyecto, donde proponía avalar la actuación de los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en tareas de seguridad pública. La propuesta estaba programada para votarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el lunes, pero la ministra pidió posponer su discusión para analizar las observaciones que le hicieron llegar sus compañeros del pleno.

Se trata de la acción de inconstitucionalidad 173/2021, promovida por diputados de oposición, en contra de las modificaciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, promulgada el 14 de octubre de 2021, que tuvo la finalidad de permitir que elementos de la Semar fueran comisionados a la Guardia Nacional (GN), donde capacitan a sus integrantes y actúan como mandos en su estructura.

Toda vez que, en este asunto, en esta acción de inconstitucionalidad 173/2021, he recibido algunas observaciones de señoras y señores ministros, solicitaría se retire el asunto para el efecto de analizarlas cuidadosamente , señaló la ministra.

En su propuesta original, planteaba que no era inconstitucional que la Semar prestara elementos para apoyar a la GN, pues “el que exista personal comisionado de la Armada de México en diversas dependencias no implica per se que se le otorgue una presencia permanente a la primera en relación con las segundas, y mucho menos que desempeñen en cualquier momento actividades de mandos civiles”.