De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de febrero de 2023, p. 10

En medio de la coyuntura por la eventual aprobación de las reformas electorales, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseveró que el objetivo no es tener árbitros a modo (en favor de su partido), sino imparciales que contribuyan a profundizar la vida democrática en el país .

Esa es la razón por la que la oposición ha montado una campaña de mentiras y medias verdades respecto al llamado plan B.

Indicó que desde su llegada al gobierno, Morena ha impulsado figuras democráticas para dar más poder a la gente, como fueron los casos de la consulta popular y la revocación de mandato.