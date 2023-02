Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 21 de febrero de 2023, p. 7

Ante el anuncio de la empresa Tesla de invertir en una planta de automóviles en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la determinación, pero anticipó que su gobierno pretende reordenar el crecimiento hacia zonas que cuenten con los recursos, especialmente el agua. Aun cuando no está tomada la decisión, explicó que en Nuevo León hay escasez del líquido y anticipó que las obras para suministrar más agua permitirán garantizarla por cinco años.

En conferencia, a pregunta expresa por el interés de varias entidades por captar esa inversión, lanzó: ¿por qué no descentralizamos el desarrollo? . Aun cuando no canceló expresamente las posibilidades en ninguna entidad, planteó su preocupación por el insuficiente abasto de agua en muchas zonas del norte del país, mientras que en el sureste se localiza 70 por ciento, cuentan con agua, energía eléctrica, no hay tanta población .

–¿No tendría que instalarse esta planta en el estado de Nuevo León?

–Donde se tenga agua, donde se tengan los servicios.

–¿Nuevo León no?

–En Nuevo León no hay agua.

Tras la explicación, señaló que la propuesta es analizar las dimensiones que tiene la empresa, cuántos trabajadores, en qué sitios pueden ustedes tener más oportunidades para el abasto del agua, para servicios. Hay zonas en el norte donde ya legalmente existe veda, ya no se pueden otorgar permisos para extracción de agua ni superficial ni de subsuelo.

López Obrador sostuvo que el gobernador de Nuevo León está realizando su trabajo muy bien para gestionar que se invierta en la entidad, pero “se tiene que tomar en cuenta primero la necesidad de la gente, el agua para la gente. En Nuevo León estamos resolviendo el problema del abasto de agua de la zona metropolitana de Monterrey con un acueducto de la presa El Cuchillo (…) ¿cuánto tiempo nos va a resolver el problema? Cinco años. Tenemos que buscar alternativas y no actuar de manera irresponsable”.

Al presentar un mapa de la Comisión Nacional de Agua de las regiones donde hay escasez, concentradas principalmente en el norte, describió casos extremos asociados a esta problemática. En La Laguna, el alto consumo de agua ha obligado a extraer cada vez de pozos más profundos para obtener el líquido, pero con alto contenido de arsénico que obliga a tener plantas con tratamiento. Dijo que se está haciendo una inversión para cuidar la salud, pues hay casos lamentables de niños con cáncer.