Hace más de una década, el magnate Gastón Azcárraga huyó a Estados Unidos después de tronar a la compañía Mexicana de Aviación. Las autoridades sabían que residía en Nueva York, pero no se atrevieron a tocarlo. El largo juicio aparentemente se perdió en el laberinto del Poder Judicial. La historia se repite. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) denunció que los directivos de Aeromar huyeron al extranjero de sus responsabilidades. José Humberto Gual, secretario general de la asociación, reveló que el dueño de Aeromar, Zvi Katz, se encuentra en España, mientras que el director de Operaciones, James Portnoy (sobrino de Zvi Katz), está en Nueva York. Es incierto el paradero del director general, Daniel Correa. La ASPA ha informado que Aeromar, aparte de las deudas que tiene con el fisco, le debe a la planta de pilotos más de 100 millones de pesos. Informó que buscará recursos legales para apoyar a los afectados. Lo dicho: esa película ya la vimos.

La planta de Tesla

El presidente López Obrador celebró en la mañanera que la empresa Tesla, de Elon Musk, tiene planes de construir una planta de ensamblaje en el país, pero hasta el momento no se conoce dónde se ubicará. “Es una buena noticia la llegada de Tesla. México es de los países que están dentro de las tres naciones con más oportunidades para la inversión extranjera y creación de empresas. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, insiste en que la planta se instalará en su estado. Sin embargo, López Obrador dijo que Nuevo León sufre escasez de agua y buscará que la planta esté en un lugar en donde cuente con todos los servicios. “En Nuevo León no hay agua y el gobernador está haciendo bien su trabajo, pero tiene que haber una planeación nacional, el agua para la gente. Podría ser en las inmediaciones del AIFA, como Hidalgo. 70 por ciento del agua está en el sureste… No está nada definido todavía…”, dijo.

Autos eléctricos

Estados Unidos ha superado a Alemania para convertirse en el segundo mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo. Las ventas de vehículos eléctricos de 2022 en Estados Unidos totalizaron 978 mil 488 y las ventas de la marca Tesla representaron más de la mitad de todos los vehículos eléctricos vendidos. Se espera que los créditos fiscales del gobierno de Estados Unidos impulsen las ventas a un millón 6 mil unidades este año.

Twitterati

Felipe Calderón, no tienes ni vergüenza ni remedio. Pero ¡ya vas! Te reto a que salgas de tu escondite y encabeces la marcha del #PRIANRD el próximo domingo. ¿Qué opinas, Claudio X.?

Escribe diputado Ignacio Mier Velazco

@NachoMierV

