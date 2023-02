Kim Sengupta

The Indepdendent

Periódico La Jornada

Martes 21 de febrero de 2023, p. 20

Kiev. El hombre más poderoso del mundo vino ayer a Ucrania con el mensaje de que el apoyo de Estados Unidos y Occidente continuará hasta que llegue a su fin esta guerra en el corazón de Europa. Ni el servicio secreto estadunidense ni el Departamento de Estado querían que el presidente Joe Biden visitara Kiev por razones de seguridad, de acuerdo con fuentes diplomáticas. Preferían que el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, se encontrará con él en la frontera con Polonia, adonde el jefe de la Casa Blanca llegó de visita oficial.

El mandatario, sin embargo, estaba determinado a ir a la capital y por lo mismo, el viaje se organizó con premura y en privado, e incluyó un viaje en tren a lo largo de la frontera polaca. Muchas zonas del centro de Kiev fueron bloqueadas desde la mañana y se impuso una veda informativa en todos los departamentos del gobierno.

Hubo sirenas antiáereas al tiempo que Biden arribó a esta capital con su comitiva, lo que añadió un elemento dramático, además de dar al mandatario un vistazo de todo con lo que los ciudadanos han tenido que lidiar durante los últimos 12 meses, ahora que la invasión de Putin está a punto de cumplir un año.

Biden comenzó su visita de manera solemne, al acompañar a Zelensky en un paseo por el memorial, cerca de la catedral de San Miguel, en honor a los soldados ucranios muertos en la guerra.

La visita del presidente estadunidense coincidió con el aniversario de las protestas en la Plaza de Maidan, o Plaza de la Independencia, en Kiev, que en 2014 llevaron a derrocar al presidente prorruso Viktor Yanukovych. Entonces, cien personas, conocidas como los cien celestiales, fueron asesinadas.

La respuesta de Putin a la pérdida de su aliado fue anexarse la península de Crimea y mandar tropas al este de Ucrania, lo que instigó el conflicto que llevó a la creación de las repúblicas separatistas de Donietsk y Lugansk, lo que sembró las semillas de la actual guerra.

Es bueno estar de vuelta en Kiev , declaró Biden, quien agregó que esta es su octava visita a Ucrania. Muchos de sus viajes al país fueron como vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, cuando construyó una estrecha relación de trabajo con el anterior presidente ucranio, Petro Poroshenko. Donald Trump, más tarde, manchó la reputación de Biden con los negocios que tiene su hijo, Hunter, en el país eslavo.

Esta fue, sin embargo, la primera visita de Biden como presidente. La segunda cosa que dijo el mandatario fue que Estados Unidos llegó aquí para quedarse; no nos iremos , en una reiteración de su mensaje. Subrayó que su presencia en Ucrania pretende constatar el inquebrantable e incansable compromiso hacia la democracia, soberanía e integridad territorial de Ucrania”.

Agregó: cuando Putin lanzó la invasión hace casi un año, creyó que Ucrania era débil y que Occidente se encontraba dividido. Pensó que duraría más que nosotros. Estaba terriblemente equivocado .

Se informó al Kremlin

La visita sorpresa del presidente Biden fue la primera vez en la historia moderna que un líder de Estados Unidos visita una zona de guerra en la que no hay presencia militar activa de su país. La Casa Blanca indicó que con antelación se notificó al Kremlin de la visita.

Varios líderes internacionales han visitado Kiev, incluidos Boris Johnson, cuando era premier británico; su sucesor, Rishi Sunak; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller federal alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, así como numerosos líderes de Europa del Este y el Báltico.

Sin embargo, la visita de Biden es interpretada por muchos con un significado simbólico similar al viaje a Europa de Harry S. Truman de julio de 1945, tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el presidente estadunidense llegó a Bélgica antes de dirigirse a Alemania. Pero el presidente Truman se reunió tanto con Joseph Stalin, como con los primeros ministros británicos Winston Churchill y Clement Attlee en la conferencia de Potsdam, en un esfuerzo por establecer un futuro pacífico en el continente destrozado. Actualmente no hay prospectos para lograr un acuerdo con Putin.

La importancia de la visita no fue ignorada por los habitantes de Kiev. Anastasia Rudenka, maestra de 32 años, comentó: escuchamos rumores de que venía pero no lo creímos. ¿Qué pasa si los rusos intentan algo mientras él está aquí? Pero es bueno que haya venido, nos servirá para levantarnos la moral. También me da gusto que haya venido en el día de los Héroes Celestiales. Mucha gente murió para establecer la democracia y debemos protegerla .

Tropas en la línea del frente en Járkov y Lugansk –donde se espera que tengan lugar nuevas ofensivas rusas, declararon a The Independent su sorpresa y placer ante la visita presidencial.