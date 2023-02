Interrogada sobre el rezago de la fiscalía de Chihuahua en la atención de denuncias por tortura, la gobernadora respondió que sí hay casos pendientes, y esperamos también más denuncias , en referencia a ex funcionarios de la administración del ex priísta César Duarte Jáquez (2010-2016) que acusaron haber sido víctimas de tortura de Francisco González Arredondo, ex agente ministerial estatal, quien está vinculado a proceso penal.

En cuanto a los señalamientos de que González Arredondo ejerció tortura sicológica para obligar a los ex funcionarios a colaborar como testigos protegidos, en procesos penales contra adversarios políticos del ex mandatario panista Javier Corral Jurado (2016-2021), Campos Galván aseguró que su administración es diferente e invitó a los afectados por tortura a hacer denuncias formales.