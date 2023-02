▲ David Pérez, director general de New Era México; Rodrigo López, gerente general de la selección; Enrique Mayorga, presidente de la Femebe, y Horacio de la Vega, presidente de la LMB. Foto Ma. Luisa Severiano

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 21 de febrero de 2023, p. a12

Esta generación de beisbolistas mexicanos es histórica, dice sin titubeos Rodrigo López, gerente de la selección mexicana que competirá en el próximo Clásico Mundial de Beisbol, del 8 al 21 de marzo. Al observar la lista de convocados salta a la vista la abundancia de peloteros de Grandes Ligas: pitchers con números contundentes, bateadores efectivos y jugadores de posición para que esta novena sea para muchos rivales una de las mejores que participarán en el torneo que se disputa en Taiwán, Japón y Estados Unidos.

Por eso, México no puede ir sólo a tratar de hacer un buen papel, sino que por el material que tiene debe buscar el título del torneo , advierte López; “contamos con una de las mejores generaciones que ha habido en el beisbol mexicano; no sólo de pitchers, como sucedía usualmente; además, tenemos buenos jugadores de posición, que ya están consolidados en sus equipos; es decir, no son suplentes”.

En la temporada 2022 de Grandes Ligas hubo 24 mexicanos, algunos de ellos destacaron como no pasaba hace tiempo. Julio Urías lideró la efectividad en la Liga Nacional, Ramón Urías fue guante de oro y un puñado de bateadores alcanzaron cifras de jonrones convincentes.

Rodrigo López perteneció a la primera selección mexicana que jugó un Clásico Mundial en 2006. Un equipo con peloteros de élite y que a pesar de no avanzar a semifinales, terminaron con victoria y eliminaron a Estados Unidos.