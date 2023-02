Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Martes 21 de febrero de 2023, p. a10

Quieren venir a tapar el sol con un dedo , así se refirió Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, sobre las reformas con las que se pretende transformar al futbol mexicano tras el fracaso del Tricolor en la Copa del Mundo.

Acabar con la multipropiedad, regresar el ascenso y descenso o reducir el número de extranjeros no son los principales problemas que aquejan al balompié nacional. La respuesta no está ahí, asumió Irarragorri, miembro del comité de selecciones nacionales. Primero se deben sentar bases, señaló.

Desde la óptica de nuestro grupo, hay que atacar temas estructurales, pero en su momento, con estrategia y orden. Decirle adiós a la multipropiedad es fácil, pero después debemos preguntar con qué responsabilidad; hay muchos temas importantes, el ascenso y descenso, los no formados en México, el formato de competencia, la participación en otras copas a nivel clubes.

Aseguró que una de las prioridades para eliminar la multipropiedad es la búsqueda de nuevos inversionistas que garanticen equilibrio financiero.

No sé si es la primera, pero hay que hacer una serie de cosas para desarrollar el nivel de los equipos, comentó en conferencia de prensa.

En el caso del ascenso y descenso, al igual que los otros males que aquejan al futbol nacional, hay que plantear primero el cómo se va a trabajar, indicó el también dueño de Atlas y Santos.