Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 21 de febrero de 2023, p. 7

Las lenguas originarias están en una crisis muy grave, pero no es culpa del español u otros idiomas, sino de las políticas públicas y de quienes las diseñan , señaló el poeta y organizador popular maya Pedro Uc, uno de los intelectuales indígenas más importantes en México, a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna.

En entrevista con La Jornada, el también educador mencionó que la actual situación es consecuencia de políticas en las que, por ejemplo, se enseña español en las escuelas pero no lengua maya. Eso no lo determina el español, sino el decreto del presidente, la Secretaría de Educación Pública, la escuela. La lengua no se pierde ni la matan otras lenguas .

Uc (Buctzotz, Yucatán, 1963), quien conoce de forma cercana a la mayoría de las comunidades de su región, sostuvo que lo que enfrenta la lengua maya en realidad es el problema de una cultura y un territorio: no podemos separar la lengua de este espacio donde vivimos los mayas es la Península de Yucatán, y tampoco podemos separarla de la cultura. Si no existiera esta cultura, tampoco existiría la lengua, ni esta visión que hoy tenemos .

Pedro Uc hizo énfasis en que “destruir el territorio es destruir la cultura y destruir la cultura es destruir la lengua. Como dice Yásnaya Aguilar: ‘No se está perdiendo la lengua: están matando a sus hablantes’, y los está matando un gobierno que se autodenomina de izquierda”.

El escritor, quien ha ganado tres premios de poesía y uno de narrativa, explicó que a pesar de ser una de las lenguas más habladas en todo el país, el maya ha estado perdiendo mucha fuerza, como dicen de manera abstracta. Desde la Conquista, hace más de 500 años, se instauró una política de colonización que no ha parado hasta hoy .

En torno a la destrucción de su cultura, el también teólogo expresó que se debe al “abandono de nuestras comunidades en los temas de salud, educación, justicia y organización, que han sido un problema desde hace muchísimos años; así como permitir a las empresas desarrollistas tener y ocupar grandes extensiones de tierra –que nosotros llamamos despojo–, para implementar proyectos que golpean directamente el alma y el corazón de nuestras comunidades”.