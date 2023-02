Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Lunes 20 de febrero de 2023, p. 14

Las mujeres tienen cada vez mayor presencia en áreas de la Cruz Roja Mexicana (CRM) en las que antes sólo había varones. Paola Poó está en rescate urbano, una especialidad que pertenece al área de socorro de la CRM. Es voluntaria desde hace 22 años, y en rescate urbano tiene año y medio.

El trabajo de Poó es rudo. En entrevista con La Jornada cuenta que “a veces es fuerza, pero otras, habilidad, y es muy importante saber la técnica. Las herramientas de rescate urbano, como las quijadas de la vida, que parecen perico, pesan bastante, son para abrir o separar los metales de los coches.

No quiere decir que si no tienes fuerza no puedes estar en la sección; ayudas a conectar, a fijar el coche. Si le quieres entrar a todo, hay que ponerse a hacer fuerza, porque no sólo son las herramientas, sino cargar cuerdas y equipo. Al llegar a la escena a veces debes subir varios pisos con el equipo y luego regresar con todo. Es un trabajo demandante .

Reacción positiva

En vísperas de que la CRM cumpla 113 años (21 de febrero), asegura que no ha vivido actos de misoginia en la institución, “pero en ocasiones la gente, cuando llegas y dices: ‘Soy paramédica o de rescate urbano’, preguntan: ‘¿Dónde está el señor o el muchacho?’ Sólo respondo que yo soy la encargada del servicio. Otras veces te ven mujer y la reacción es positiva. Te aplauden, dicen: ‘¡Guau, eres mujer!’”

Viridiana Zárate es paramédica en motocicleta, la única mujer en esa área. Tiene 10 años en la CRM. “Llevo cuatro años en esta área. La responsabilidad de ir en moto es diferente, eres sólo tú. Cuando vas en ambulancia somos varios. En la moto tú buscas la mejor ruta para llegar lo más rápido posible. En la ciudad no faltan las calles cerradas y tienes que estarte cuidando de los demás vehículos, además de pensar en lo que encontrarás y si llevas todo lo necesario.