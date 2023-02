Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Lunes 20 de febrero de 2023, p. 13

La complejidad del fenómeno migratorio y el elevado número de solicitudes de refugio registradas en México, implican enormes dificultades operativas a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), expuso Andrés Ramírez, coordinador de general de esa instancia. Avizora que el año en curso no pinta bien, porque en enero pasado se triplicó la cantidad de solicitudes, en comparación con el enero más grande en la historia, que fue el de 2021. Si los números continúan así, vamos a rebasar el número histórico, y eso nos podría poner una situación más difícil. No podemos adelantar vísperas .

En entrevista, Andrés Ramírez aclaró no se endurecerá la política de protección a refugiados. Tenemos que velar por el asilo, pero vamos a desestimular los abusos que se presentan en el complejo fenómeno, indicó, pues se ha detectado que se le usa como salvoconducto para transitar a Estados Unidos.

En comparación con el número de personas que llegaron en el sexenio pasado, lo que sucede ahora supera por mucho lo entonces registrado. En 2018 llegaron 29 mil 700 que solicitaron refugio, en la presente administración, en el año que hubo menos solicitantes en 2020 –en pandemia y cuando se cerraron fronteras–, llegaron 41 mil.

Después, subraya, en 2021 lle­gamos a 130 mil, y en el año pasado llegamos a 119 mil. La oficina por tanto se ve con grandes dificultades, porque las cantidades son enormes, y con una capacidad operativa limitada. Tenemos apoyo, pero sigue siendo insuficiente, porque si los números siguen siendo elevados, esta es una situación compleja .

El funcionario insiste en salvaguardar el sistema de asilo, pues si se resquebraja, no se estará en condición de ayudar a las personas. “Para poder hacer eso, tenemos que dar acceso a todo el mundo; no vamos a endurecer nada, pero vamos a tratar de desestimular el abuso de personas que no vienen con necesidad de protección internacional, y que vienen simplemente con el objeto de transitar hacia el norte del país.