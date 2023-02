Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 20 de febrero de 2023, p. 9

Lomas De Guamúchil, Son., Entre trascabos que se utilizan para la construcción del acueducto y distrito de riego destinado a los ocho pueblos yaquis, Obdulio Valencia, gobernador tradicional de Lomas de Guamúchil (uno de los ocho pueblos de esta etnia) fue directo ante Andrés Manuel López Obrador: La justicia comienza a ser realidad, se cumplen sueños de nuestros antepasados. Se ha detenido la agresión y el despojo de tierras y aguas. Poco a poco se ha detenido la injusticia .

El Presidente escuchó atento la intervención del dirigente yaqui que rubricó con un reconocimiento a su gobierno: Por primera vez el mensaje de gobierno que encabeza es de esperanza, es de ánimo, que hace pensar que el futuro será mejor para las próximas generaciones yaquis. Como usted sabe muy bien, fueron varios siglos de abandono, discriminacion y racismo .

Vendrían las explicaciones técnicas de los avances y del alcance de las obras en marcha que ofreció Aarón Mastache, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua, que se resumían en una cifra: la superficie de riego pasará de 23 mil hectáreas a más de 60 mil y su conclusión se estima para diciembre.

A pesar de eso, al tomar la palabra López Obrador expresó su ansiedad por el tiempo: Me preocupa, aunque ya se ha avanzado bastante, es el sistema de riego. Este canal y los otros para regar 40 hectáreas más. No es cecina, no es carne asada, no son coyotas. Hay que meterse .

Planteó su expectativa para concluir el acueducto, hay que apurarnos y hay ciertas obras que necesitan tiempo, por ejemplo, este acueducto para los pueblos yaquis . Obsesionado como está en concluir todos los trabajos prometidos, para el mandatario el tiempo no es eterno, tiene fecha de caducidad: los 19 o 20 meses que restan de su gobierno.