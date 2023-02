Dialogaron más de una hora en camino al hotel y no vino unas horas, sino que estuvo todo el lunes y casi todo el martes, pues esta relación es importantísima . Agregó que, desde su punto de vista, es la que tiene más consecuencia en el mundo para Estados Unidos .

Previamente, en un mensaje, Salazar se refirió a que la relación es inseparable por la geografía, nunca cambiará , pero los países están más unidos e inseparables por los pueblos, y recordó que sus antepasados desde hace unos 400 años están en Nuevo México y Colorado.