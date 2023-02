▲ Tras la frustración de no ser elegido para dirigir al Tri, el Pentapichichi es serio aspirante a tomar las riendas del Cruz Azul. Foto Instagram hugosanchez

P

or increíble que parezca, la Liga Mx no da opción a parpadear, a tener un segundo de sosiego. Resulta atractiva no por su calidad –cuyo nivel es pobre–, sino porque se salpica de temas y episodios que estallan como relámpagos cegadores que lo mismo pueden causar risa, incredulidad, indignación y azoro... Hasta para dormir sirve, con partidos como el Juárez-León.

La directiva de Cruz Azul, encabezada por Víctor Velázquez, jamás respaldó ni proveyó debidamente al técnico Raúl Potro Gutiérrez. Le dio continuidad como haciéndole un favor, para terminar echándolo a la primera opción. Equipo venido a menos en lo económico, no obstante, se da el lujo de abrir una pasarela donde se exhibe sin pudor el indigno rol que por estos aciagos días viven muchos estrategas mexicanos.

Con oportunismo, La Máquina creó una sucursal tras la simulación que terminó en dedazo para elegir a Diego Cocca como estratega tricolor. Luego de ese primer portazo en las narices, hacia allá se encaminaron viejas glorias reacias a desaparecer, desde Hugo Sánchez hasta Ricardo Tuca Ferretti, Guillermo Vázquez (al dos por uno), Antonio Mohamed y otras más que, el club presume, ¡pagarían por trabajar!

Tanto circo causa hilaridad, porque se ha visto que basta con darle la oportunidad al segundo o tercero de abordo –Fernando Tano Ortiz, Andrés Lillini, Marco Chima Ruiz, Joaquín Moreno– para salir a flote. Pero a los dueños les encanta llevarse titulares y que se hable a raudales de ellos, aunque sea por meras especulaciones. A ver si Grupo Orlegi en las horas bajas da continuidad a Benjamín Mora, como antes hizo con Cocca.

Los futbolistas están plácidos, indolentes, y continuarán así mientras se siga cortando el hilo por lo más delgado. El también ingeniero Joaquín Moreno, técnico titular con la Sub-20, zarandeó a los cementeros. Con palabras duras les pidió dejar de ser mediocres, tener vergüenza y les exigió devengar sus elevados sueldos. Sólo entonces se sacudieron las telarañas y le ganaron al Puebla para entregar a sus patrones y al público la primera victoria del certamen.