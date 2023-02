Por Si esto no fuera suficiente, Estados Unidos en lugar de promover la paz, continúa amenazando a su principal rival geopolítico: China; no solo acusándola de usar globos para espiar a Estados Unidos y otros países (¿cómo se atreven?), sino de advertirle a Pekín de no apoyar a Moscú, mientras acusó a Rusia de crímenes de lesa humanidad –la retórica de guerra en nombre de la paz, otra vez–. Aparentemente no hay espejos en los pasillos del poder en Washington.

A la vez, hubo otras cosas que debiera de haber provocado explosiones de ira. Por ejemplo, el dato ofrecido por el senador Bernie Sanders de que los 15 administradores de fondos de especulación ( hedge funds) en Wall Street ganan más dinero en un año que todos los maestros/as de kínder en Estados Unidos combinados; más de 120 mil educadores. O una nota publicada en el Wall Street Journal con una recomendación: Para ahorrar dinero, tal vez deberías no desayunar . Quizás el país más rico del mundo debería adoptar la consigna de una de las campañas electorales de Lula, que fue, sencillamente, declarar como derecho tres alimentos al día para todos.

Los misiles de 400 mil dólares podrían ser efectivos contra globos, pero este país estaría mucho más seguro si se destinara un poco de ese presupuesto militar sin igual en el mundo de más de 800 mil millones de dólares, a sus escuelas y maestros, la seguridad y protección ambiental en sus sistemas de transporte, su infraestructura básica, reformas laborales y de migración y un sistema de salud para todos.

