En medio del relato de sus logros y de la necesidad de que se conozcan, quedó poco espacio para el tema migratorio. Al respecto, el presidente sólo expresó su desazón por la forma en que los republicanos han reaccionado una y otra vez a la necesidad de una reforma migratoria que al mismo tiempo que satisfaga las necesidades de mano de obra de Estados Unidos y haga justicia a quienes llegan para trabajar a esa nación. Reforma migratoria que no sólo es necesaria para los millones de migrantes que viven de manera irregular en el país, sino también para los requerimientos de una nación que sin la mano de obra foránea estaría en serias dificultades para conservar su liderazgo económico y continuar su expansión. Así lo revela una nota de The New York Times del 6 de febrero pasado al exponer que, con el auxilio de la ola de inmigrantes y refugiados, Estados Unidos ha logrado superar la crisis de mano de obra que se derivó de las restricciones migratorias impuestas durante el gobierno de Trump.

El discurso de Biden ha elevado su popularidad, lo que le permitirá relajar un poco la presión para continuar su programa de reformas, entre éstas la migratoria.