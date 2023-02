“Desde que aparecieron los maíces transgénicos hay problemas de contaminación de maíces con genoma natural. Incluso existen demandas porque el polen del maíz se da en la parte de la espiga transgénica, vuela a buena distancia e incluye a estos genes. Por ello se tiene que revisar en qué plantas se aplica el glifosato y si se hace en exceso. Lo mejor es sembrar y antes de que nazca cualquier especie de planta, aplicarlo para que no caiga en plantas que están naciendo. Entre menos herbicidas se usen, mejor, pues los suelos quedan contaminados.

Existe una agricultura de conservación en la que se mueve poco el suelo y se dejan las pajas de las plantas sembradas después de cosechar, no se queman. Se les trata para que se descompongan y transformen en materia orgánica. Allí no entra para nada el glifosato, sino que se maneja a microorganismos que atacan a los que dañan a las plantas y merma el porciento de estos en los suelos, considerando que los daños no son severos y dejan en paz a las plantas. Sólo que estas medidas no dan a ganar a productores, comercializadores e intermediarios, que son los que perciben utilidades y arguyen que lo que venden es lo mejor , concluye la agrónoma Gómez Garza.

