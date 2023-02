Al reivindicar a Rafael Galván, se honra una vida digna y de lucha en la que muchos tuvimos el privilegio y el honor de participar y enfrentar persecución y despido en la CFE, hasta de por vida , en particular, por no declinar de las banderas de lucha de la Tendencia Democrática del SUTERM.

Rafael Galván, quien se solidarizó con los presos políticos en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, dirigió en el gremio electricista el combate más avanzado en la década de los años 70 contra el charrismo sindical y el proyecto de desnacionalización de las empresas públicas, en particular de la Comisión Federal de Electricidad. Y propuso, con la histórica Declaración de Guadalajara en 1975, un programa de reivindicaciones para recuperar el camino popular, antimperialista y anticapitalista de la Revolución.

Insta a crear una ley de tutela pública

Marisol Zúñiga Cerón, diputada en el Congreso de la Ciudad de México y Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, presentes:

Sería fabuloso que todo adulto con enfermedad mental severa tuviera la capacidad de designar a una persona que la apoye para manifestar su voluntad. Y que la persona designada pudiera conocer la voluntad de la apoyada, aunque ésta no la pueda expresar con claridad.

Así, las personas con patologías mentales severas podrían ejercer sus derechos a plenitud.

Para que la iniciativa de reformas al Código Civil de la CDMX (presentada el 16 de febrero de 2023) condujera a que todo adulto ejerciera sus derechos sin tutela, un mundo como el descrito tendría que existir. Para muchos adultos, la discapacidad sicosocial o intelectual severa es una realidad dolorosa e ineludible.

En gran parte de Estados Unidos se ha derogado la tutela. Los resultados están a la vista: los enfermos mentales engrosan las filas de la indigencia. Si cometen un delito se les recluye.

Con suerte recuperan la lucidez por algunas semanas cuando en un pabellón siquiátrico los medican, para que luego un juez los devuelva a la calle, sin acompañamiento alguno.

En México necesitamos tutela pública para que los sistemas de seguridad social y salud acompañen y defiendan a los adultos con enfermedad mental severa, sobre todo a los indigentes que deambulan por nuestras calles.

Boris Fridman Mintz y Paula Rojas Munguía

Exige respetar el derecho a la salud

En carta publicada ayer, David Márquez Ayala tiene razón al señalar que la libertad individual es el bien más preciado, aludiendo con ello a lo que considera un exceso: la prohibición de fumar en terrazas de restaurantes o bares de acuerdo a las reformas a la Ley General del Control del Tabaco. Ciertamente, la libertad es un bien muy preciado, pero ninguna libertad puede estar por encima de un derecho, como lo es el de la salud pública.

Debe aclararse que las terrazas de restaurantes o bares no son un espacio que por su composición proteja del todo a las personas de la toxicidad del humo de tabaco de segunda mano e incluso de tercera mano, como es el que se queda impregnado en muebles, sillas, etcétera. Pero también debe subrayarse que siendo las y los fumadores sólo 17 o 18 por ciento de la población, no pueden alegar el privilegio de ser los únicos quienes ocupen las terrazas, ni los meseros no tienen por qué aspirar lo que les causará en el mediano y largo plazo enfermedades.

Quien quiera fumar, no obstante conocer las consecuencias, debe hacerlo donde no afecte la salud de terceros.

Eduardo del Castillo Valadez, director de Códice