A pesar de 200 años de república, la realidad es que los originarios de Perú, los que venimos de civilizaciones prehispanas y precoloniales, no hemos accedido a nuestros derechos y no nos han tomado en cuenta , afirmó.

Tarcila Rivera, activista quechua y ex asesora de la Organización de Naciones Unidas sobre asuntos indígenas, atribuyó el desdén al racismo arraigado que se remonta a la conquista española.

Aunque los peruanos de todos los orígenes se enorgullecen de la historia del imperio inca, la población indígena suele recibir un trato desdeñoso, cuando no directamente hostil. Se hace poco por promover el quechua, a pesar de que lo hablan millones de habitantes y es idioma oficial desde 1975. Apenas en el censo de 2017 se preguntó a los peruanos si se identificaban con alguno del medio centenar de grupos indígenas.

Rivera aseveró que la represión ha radicalizado a los jóvenes. En tanto, el uso generalizado de celulares e Internet durante las décadas de estabilidad económica ha dado a los indígenas mayor conciencia de sus derechos y de la desigualdad flagrante.

El centro de la protesta se encuentra en la zona andina sureña, donde la identidad indígena está más arraigada. La región es la fuente de buena parte de la riqueza mineral de Perú y el lugar donde se encuentran joyas arqueológicas que atrajeron a más de 4 millones de turistas el año anterior al covid-19.

Sus campesinos están entre los más marginados de Perú.

Las desigualdades saltaban a la vista este mes cerca de Cusco, donde un grupo de campesinos montó guardia durante horas sobre una barricada de neumáticos, troncos y piedras. A medida que se alargaba la fila de vehículos varados, estallaba el mal humor de los conductores.

A mí no me va a gritar, señor, yo estoy hablando con maneras , gritó un conductor que fustigó a los manifestantes por votar por Castillo, quien antes de llegar a la presidencia vivía en una casa de adobe en uno de los distritos más pobres de Perú. No dejen que unos sinvergüenzas, que muchas veces son de la misma comunidad, los engañen , añadió, repitiendo una historia falsa difundida por las élites de que la victoria de Castillo se logró con sobornos, fraude y trampas.

Finalmente, los manifestantes cedieron a la presión y abrieron brevemente el paso tras una arenga contra los millonarios y los poderosos intereses que fuerzan a la comunidad a tomar medidas desesperadas.

En Lima, el refugio es un hervidero de actividad al comenzar una nueva jornada de manifestaciones. Listas manuscritas indican las tareas para mantener sanos y limpios los cuartos atestados. Se espera el arribo de decenas de manifestantes de Cusco, a los que se debe alojar en las pocas casas, departamentos y negocios que les han abierto las puertas en la capital, como bases rebeldes clandestinas.

La prudencia es de rigor. Como Fonseca, muchos manifestantes fueron detenidos el mes pasado, cuando las fuerzas de seguridad allanaron un campus universitario a la hora del desayuno, lanzaron gases y arrestaron a cientos de personas. Por eso se les pide que salgan de los refugios de a uno o de a dos, apaguen las luces temprano y denuncien cualquier allanamiento policial a dos abogados de derechos humanos en vigilia permanente. Las ventanas están cubiertas con periódicos y bolsas de alimento para perros.

No obstante, el sentimiento predominante no es el miedo, sino la esperanza.

Pase lo que pase, nosotros ya hemos ganado , sostiene Víctor Quiñones.

A sus 60 años, Quiñones es uno de los veteranos del grupo. Dice que en las últimas semanas en la capital se ha fortalecido su voluntad de seguir adelante y dejar de aceptar la situación, o los enfrentamientos inútiles con la policía en su pueblo para tratar de cambiarla.