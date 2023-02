C

En El suplente (2022), el personaje masculino que interpreta Juan Menujin se ubica en el centro del relato, sin verse de modo alguno opacado por el actor chileno, a menudo magistral, que es Alfredo Castro. La notable interacción de ambos actores permite al director sortear con fortuna algunos de los cliches inherentes a un subgénero fílmico donde los maestros suelen salir victoriosos de su larga confrontación con alumnos de entrada hostiles, pero al final convenientemente amansados.

Diego Lerman incluye en un guion de su autoría, en colaboración con María Meira y Luciana de Mello, los elementos de un asunto que sabe manejar con destreza: el efecto corruptor del poder político, ilustrado aquí por una lucha por puestos de elección popular en la que interviene, como un factor de disrupción, la presencia muy ubicua del narcotráfico.

El suplente se vuelve así un atractivo thriller político en el que un joven estudiante, Dilan (Lucas Arran), termina siendo, por su imprudencia, rehén virtual del narcotraficante Olmos, apodado El perro, deseoso de controlar la alcaldía local. Todo ese escándalo ensucia a la escuela, poniendo en jaque la vida profesional y privada del maestro Lucio, quien busca proteger a su discípulo.

Aunque la dirección de Lerman es eficaz y vigorosa, no lo es tanto el conjunto de tramas secundarias que no llegan a cuajar del todo, dejando cabos sueltos en asuntos sentimentales en definitiva poco relevantes. Ello no impide que la cinta, por momentos tributaria del modelo insoslayable de La clase (Laurent Cantet, 2008), consiga mantener una estupenda intensidad dramática.

El suplente se exhibe en la sala 9 de la Cineteca Nacional a las 15:30 horas.