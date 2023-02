Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Lunes 20 de febrero de 2023, p. a10

A principios de la pandemia de covid-19 no sólo se vivió una fuerte incertidumbre y miedo, también fue una etapa en la que se restructuraron los espacios cotidianos, las prácticas familiares y la manera de demostrar el afecto. Con esa perspectiva en mente fue que surgió el documental Cartas a distancia, que retrata la vida de las personas que a principios de la crisis sanitaria fueron aisladas de sus seres queridos, quedándose incluso incomunicadas.

Para el cineasta Juan Carlos Rulfo, conocer esa perspectiva era importante. De modo que él y su equipo se dieron a la tarea de ir a un hospital público con el fin de conocer y captar la manera en que las personas vivían sus crisis. Más allá de la pandemia, existen estos usos y costumbres que se dieron y cómo ocurrieron en las relaciones de la gente. El regreso a la palabra también es parte de la comunicación, y para mí fue una crisis de comunicación general, no supimos cómo dar a conocer esto. Pareciera que informar es ofrecer datos, cifras, y no necesariamente usar todos los medios que tenemos para hablar de la gente , señaló en entrevista.

Mientras en la gente imperaba la incertidumbre y la angustia, Rulfo estaba interesado en otros aspectos que entonces no eran tomados en cuenta. Estábamos seguros de que no podíamos tener historias demasiado truculentas, porque si no no te identificabas. Estamos en un país en el que todo el tiempo ves la truculencia en cada esquina, en todas las noticias, y mirar una película donde todo es terriblemente fatal era también arriesgado , aseguró.

Podíamos haber entrado a la morgue, estaban también los de las funerarias afuera, es decir, había varias capas de todas las posibilidades, pero qué tanto nos metíamos a eso, hasta dónde cerramos la puerta del flujo de información. Entonces nos dedicamos a seis familias , agregó.

El cineasta decidió conservar una perspectiva menos trágica. No es que sea positivo o negativo, es más bien una realidad más digerible, en el sentido de no ir a ver una cinta que te tuviera que desarmar y destrozar. De eso nos dimos cuenta después, que lo que hizo Valentina, la editora, era cuidar la dignidad de los personajes , explicó Rulfo.

Mientras los medios de comunicación atiborraban a la gente con noticias en un contexto ya de por sí muy tenso, la producción de Cartas a distancia prefirió hablar desde otra parte. En un proceso, donde hay una crisis social, como fue la pandemia, no puedes estar todo el tiempo tenso. Sí existe algo que te hace, más o menos, jalar a lo que es: cómo puedo digerir todo lo que vivimos. La película acabó siendo una especie de ventana para poder ventilar todo lo que sí sentíamos todos, y eso ha sido muy sano , sostuvo.

Mayor sensibilidad