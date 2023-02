Los cuatro que están en revisión por la FAA son sobre seguridad. Temas de si un avión se desvía o hay algún percance en algunos de los trayectos, cuál es la secuencia de eventos que tienen que ocurrir , amplió Nuño. Y dos más de los 10 que falta resolver son de carácter administrativo, por lo que sus adecuaciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Las auditorías se pueden realizar, pero no necesariamente te van a aprobar , explicó Fernando Gómez. Según las reglas debe cumplirse el total de las observaciones, no puede quedarse una, ni la mitad de una (...) No es una cuestión administrativa, es de seguridad operativa. Están en juego miles de millones de dólares ante la posibilidad de un accidente o un incidente. Por eso es tan riguroso esto. No es cualquier cosa , abundó.

Recordó que la parte medular en la degradación de la FAA a su par en México fue que la AFAC no tenía inspectores suficientes para certificar aviones y pilotos en materia de seguridad aeronáutica, debido a los recortes presupuestales que acarreó la política de austeridad, pese a que las licencias en el sector son algo normativo, periódico (...) igual se tienen que pagar e invertir en la actualización y capacitación de inspectores. Si no, no vuelas. Todo lo que te ahorraste ahora lo tienes que invertir de nuevo porque eso es de ley, eso no se puede evitar .

Datos de Hacienda muestran que de 2018 a 2021 la AFAC, antes Dirección General de Aviación Civil, tuvo una reducción de 46.63 por ciento real en su presupuesto, al pasar de 594 millones 544 mil 270 a 364 millones 178 mil 500 pesos. Tras la degradación, para 2023 se le darán 661 millones 681 mil 457 pesos, 60.2 por ciento más en términos reales que el año en que se perdió la categoría 1, pero 14.5 por ciento menos que en 2018.