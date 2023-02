Armando G. Tejeda

Lunes 20 de febrero de 2023, p. 6

Madrid. La poeta nicaragüense Gioconda Belli, una de las voces literarias más importantes de su país, decidió romper en directo y en televisión su pasaporte, como gesto de protesta a la medida adoptada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de retirar la nacionalidad y confiscar sus bienes a 94 personas.

Cuando la historia haya olvidado a estos tiranos yo voy a seguir existiendo en mis libros como poeta nicaragüense , aseguró.

Gioconda Belli forma parte de esa lista de 94 personas que desde el pasado miércoles fueron condenadas por traición a la patria , con penas que suponían la retirada de la nacionalidad y la confiscación de todos sus bienes, que en el caso de esta escritora fueron sus bienes inmuebles, el dinero que tenía en las cuentas bancarias a su nombre y todo lo que había en su casa de Managua.

En una entrevista en un programa de Televisión Española (RTVE), Gioconda Belli decidió romper con unas tijeras y en directo el pasaporte que la acreditaba como ciudadana de su país. Explicó así sus motivos: “Realmente, este papel, que es el pasaporte nicaragüense, no me hace a mi nicaragüense ni me da la nacionalidad. Este documento lo voy a romper aquí mismo, en directo, porque quiero que quede claro que yo no soy este documento. Yo soy Gioconda Belli, soy una poeta nicaragüense, y cuando la historia haya olvidado a estos tiranos yo voy a seguir existiendo en mis libros como poeta nicaragüense.

Que quede claro que no me van a amilanar, no voy a dejar de ser quien soy por no tener este documento. Este documento, además, está emitido por un gobierno que desconozco, porque es un gobierno que ha asesinado, que nos ha quitado la nacionalidad y nos ha llamado traidores a la patria sin ninguna razón.

Nicaragua, como el país de Sísifo