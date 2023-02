Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 20 de febrero de 2023, p. 33

La falta de un protocolo claro en el proceso de revocación de mandato aplicado a titulares de alcaldías fue impugnada ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) por un ciudadano de Miguel Hidalgo, quien solicita aplicar dicho mecanismo contra el alcalde de esa demarcación, Mauricio Tabe.

En un juicio electoral presentado la semana anterior, el particular alegó la falta de un reglamento, acuerdo, lineamiento y/o manual que defina con claridad el proceso. Pese a que la Ley de Participación Ciudadana ordena que la recaudación de firmas se realizará mediante una aplicación tecnológica, el Instituto Electoral local (IECM) informó que esta no existe, lo que también es parte de la impugnación.

La persona afectada argumentó que el IECM no da certeza ni claridad sobre los requisitos para integrar al comité promotor que constituya una asociación civil para solicitar la revocación de mandato; no especifica plazos para registrar al comité; no especifica cómo llenar los campos en el modelo de formato para recabar firmas de apoyo, ni define los mecanismos de vigilancia y fiscalización para la etapa de recaudación de firmas.