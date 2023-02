Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Lunes 20 de febrero de 2023, p. 32

A pesar de no contar con un sistema de seguridad y calidad en el servicio, no estar supervisado por la Procuraduría Federal del Consumidor, que es una controladora de precios, y no estar obligado a acatar las normas establecidas, el hospedaje informal representa ya 50 por ciento de la oferta hotelera en la Ciudad de México, aseveró Rafael García Gonzalez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.

En contraparte, la industria hotelera formal en la ciudad cuenta con una oferta de 60 mil cuartos, genera 60 mil empleos directos, así como toda la derrama de impuestos por hospedaje, impuesto sobre la renta y pagos de Seguro Social, además de constituir “la derrama económica más fuerte al representar entre la tercera y cuarta entrada de divisas para el país, turísticamente hablando.

Por otra parte, mientras la tramitología para abrir un hotel puede demorar cuatro años, las empresas de hospedaje sólo requieren de media hora para darse de alta por Internet, añadió.