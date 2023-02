▲ Toma de muestra a una asilada rohinyá en un refugio temporal de Ladong, en la provincia indonesia de Aceh, donde la emergencia por covid aún no termina, como en muchos lugares del mundo. Foto Afp

De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 19 de febrero de 2023, p. 9

Debido a que médicos y personal de salud que enfrentó el covid-19 en primera línea de atención presentaron síntomas como conducta suicida y adicciones , se puso en marcha un plan de prevención y cuidados de la salud integral y mental, informó Juan Manuel Quijada Gaytán, director general de los Servicios de Atención Siquiátrica de la Secretaría de Salud (Ssa).

En sesión conjunta entre la dependencia federal y la Academia Mexicana de Cirugía, indicó que 70 por ciento de las personas que padecen covid-19 experimentan al menos un síntoma posterior a la infección, como pérdida de los sentidos del olfato y del gusto, y 25 por ciento tiene fallas cognitivas.

Agregó que el SARS-CoV-2 puede ocasionar deterioro en la concentración, la memoria, el lenguaje y las funciones cognitivas, así como ansiedad, depresión y desregulación emocional conductual con orígenes neurodegenerativos.