No, sí, sí, porque ya estamos cerrando un ciclo, nada más imagínense 40 años de lucha a ras de tierra, enfrentando adversidades de todo tipo. Y ya consideramos haber contribuido a sentar las bases de la transformación del país , respondió López Obrador.

Luego de señalar que la clave de su gobierno ha sido no permitir la corrupción, el mandatario apuntó que por eso ya terminamos nosotros. Estamos contentos porque hay relevo generacional .

Al acabar la ceremonia se acercó Adrián LeBarón para, después de un saludo, expresarle: que Dios me lo bendiga .

Integrantes de la familia LeBarón tuvieron discretas expresiones de inconformidad por la secuela legal de la masacre.

Julián LeBarón se refirió a la situación en la zona pese a la inversión de mil 571 millones de pesos para modernizar el camino.

No sé si en ese sentido vaya a mejorar la seguridad, pero las familias ya se fueron. Hay muchos pueblos fantasmas. Los responsables de haber cometido esa masacre no han sido sentenciados y no han sido detenidos ni la mitad.