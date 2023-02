Andrea Becerril

¡Qué impotencia, qué frustración sentimos de que no nos permitan sacar los cuerpos de los 63 mineros, aunque podemos hacerlo! , exclama el ingeniero Fernando Acosta, quien en 2008, junto con un grupo de rescatistas independientes y viudas de los trabajadores de Pasta de Conchos, llegó a unos metros del sitio dentro de la mina donde están los cuerpos atrapados.

Anoche, junto con el grupo de viudas que participó en ese intento de rescate, Acosta estaba en el campamento instalado fuera del mineral de carbón, para esperar a que dieran las dos de la madrugada con 10 minutos, la hora en que se produjo hace 17 años la explosión que acabó con la vida de 65 mineros, para recordarlos.

A nosotros no se nos olvida que ahí siguen, que no quieren sacar sus restos, porque a Grupo México no le conviene , agrega en entrevista telefónica y narra cómo fue que el 20 de noviembre de 2008, dos años después del siniestro, comenzó los trabajos para llegar hasta los cuerpos enterrados, que duraron 576 días.