Vivir y dejar vivir

e cantó Maurice Chevalier a la mojigatería que quería cerrar el Can Can de París. Hoy en México les dice lo mismo un ciudadano que fuma desde que no hacerlo era mal visto. Prohibir fumar en lugares públicos cerrados era entendible, también restringir la publicidad e incluso aplicar al tabaco la mayor tasa impositiva; pero el acoso enfermizo sigue y ahora prohíben hacerlo hasta en las terrazas y guetos que a gran costo nos abrieron algunos restaurantes y otros establecimientos.

Ahora ya no es cosa de salud, es obsesión, intolerancia y abuso que transgrede derechos; la libertad individual es nuestro bien más preciado y es un derecho absoluto e incuestionable que ninguna autoridad puede coartar mientras no afecte a terceros. ¿Qué sigue? ¿Prohibir respirar? Porque eso sí mata.

Indigna además que en México se sigan los peores patrones opresivos del puritanismo anglosajón, y peor aún, que el acoso provenga de la 4T, pues desoyen hasta al Presidente que una y otra vez pregona tolerancia, respeto, no odiar, paz y amor, abrazos no balazos, prohibido prohibir... ¡no se pasen de la raya!

David Márquez Ayala

Recomienda investigar a fondo la evolución del régimen sandinista

Grave, lo que se dice en contra del régimen de Daniel Ortega, pero no veo una profunda investigación de por qué Nicaragua ha llegado a lo que se comenta. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hizo una revolución contra la dictadura somocista, que triunfó el 26 de julio de 1979 y que fue motivo de ataques permanentes tanto de parte de Estados Unidos, que apoyaba a la contra y causó miles de muertos, como de los reductos somocistas y otros sectores en el interior del país. Éstos han seguido ahí, y es y ha sido evidente incluso en personajes que participaron en aquella revolución y en el propio gobierno del FSLN y de otros que han estado en el poder, que fueron minando la esencia del FSLN. Hay críticos y detractores.

Veo lo que está sucediendo en México con opositores beligerantes del priísmo, de la derecha y otros que se esconden en la ultraizquierda, si se creyera en su labor, incluso hasta vincular a un abogado en el juicio de García Luna para involucrar a nuestro Presidente.

La labor de los críticos y detractores es algo que no debe estar ausente de la información de lo que pasa en el régimen nicaragüense. Es importante denunciar su intervención.

Tere Gil

Considera un acierto llamar Rafael Galván a central fotovoltaica

Apoyo la decisión de que la mayor central fotovoltaica de América Latina que se construirá en Puerto Peñasco, Sonora, que pondrá a México en posición de liderazgo indiscutible en el impulso a las energías limpias –coincidiendo eso con la nacionalización del litio– lleve el nombre del gran dirigente, sindicalista y luchador por los derechos del trabajador, ingeniero politécnico y economista puma ejemplar, Rafael Galván Maldonado (1919-1980), tal como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador: unidad del pueblo de México, soberanía nacional, soberanía energética en particular, justicia social y desarrollo, reivindicación de las causas y la memoria histórica del cardenismo.