Periódico La Jornada

Domingo 19 de febrero de 2023, p. 7

Mazatlán, Sin., El Carnaval de Mazatlán cumple 125 años en la versión Dejà Vu de 2023 y desde 1898 donde se combinan actividades literarias, poesía y de la cultura popular que se realizó desde el viernes y finaliza el 21 de febrero; se espera más de medio millón de visitantes, según la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas.

Con la coronación de la reina de los Juegos Florales, Uma Ramírez, por parte de Sandra Lorenzano, quien obtuvo el Premio de Poesía Clemencia Isaura y a su vez la Flor Natural inició la tradicional fiesta carnestolendas en el estadio Teodoro Mariscal.

El espectáculo ansiado de la artista estadunidense Gloria Gaynor, provocó gran expectación entre los asistentes que esperaron hasta media noche con impaciencia que hiciera presencia en el escenario, pues desde temprano coreaban el nombre de la cantante.

La artista de 79 años, como en los mejores tiempos de los años setenta, apareció con un atuendo negro brilloso que deslumbraba con las luces de sus larga melena achocolatada, hizo un recuento de sus canciones que la pusieron de moda, fue aplaudida por el público tras interpretar sus éxitos Never can Say Goodbye, Can’t take my eyes off you y Killing me softly with his song.

Gloria Gaynor se ganó a la audiencia, con su fluido español la cantante preguntó si querían y podían cantar, y la gente entonó ¡síííí!, para seguirla ovacionando cuando interpretó I Will Survive, el himno convertido en canción para los que acudieron esa noche apoteótica de canto y poesía.