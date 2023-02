Sí, las emisiones de GEI –siempre observando la huella de carbono– están soportadas en la profunda desigualdad, no sólo entre países, también entre grupos poblacionales al interior de éstos. Por ello subrayan la necesidad –con la que no podemos menos que estar de acuerdo– de discernir quiénes emiten y dónde emiten los gases de efecto invernadero.

No olvidemos –insisten en señalarlo los técnicos del WIL– que la mitad pobre del mundo sólo cuenta con 2 por ciento de la riqueza mundial para soportar cualquier cambio orientado a resolver la crisis climática. Tampoco –insisten– en que el grupo poblacional del 10 por ciento de ricos cuenta con las tres cuartas partes de la riqueza (76 por ciento) para soportar cambios que obligan a invertir recursos. Y menos aún, que los muy ricos del uno por ciento de la población mundial concentra 38 por ciento de la riqueza acumulada, considerando –como indica el reporte del WIL– suma de activos financieros y no financieros netos de deudas. En todas estas estimaciones –se subraya en el reporte– se ha integrado la huella de carbono. Es decir, no sólo las emisiones producidas en el consumo –analizando los patrones típicos de cada grupo poblacional–, sino también las vinculadas a los procesos requeridos antes y después. Esto, sin duda, no debemos olvidarlo nunca, para hacer un juicio y una evaluación más rigurosos, pese a los asegunes que siempre comporta hacer comparaciones internacionales y poblacionales. Y menos aún ignorarlo al convocar a la sociedad a nuevos hábitos y al diseñar y evaluar políticas públicas que impulsen procesos virtuosos que enfrenten de forma eficiente y justa –nunca ignora orígenes y causas de la desigualdad– la catástrofe climática que ya vivimos. De veras

antoniorn@economia.unam.mx