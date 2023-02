Fue un nado súper difícil, duro. Antes de completar la primera milla (1.6 km), sentía los brazos cada vez más pesados, porque la sangre se empieza a agolpar. El cuerpo prioriza órganos internos y el cerebro. Sientes eso, que las manos están cada vez más rígidas. Pero no me concentré en eso , relató.

La nadadora había soñado por una década con ese momento, por lo que no quería ceder. Ni siquiera tenía miedo de que algún animal, como una orca, apareciera en su camino. Sólo divisó un pingüino en el trayecto.

Lo que me da miedo es que la Antártida chilena se siga derritiendo. Eso sí que me da horror. Me duelen las piernas, pero me sentía fuerte. Pensaba: esto no es sólo por mí, es la causa que queríamos visibilizar. Eso te da otro impulso , anotó la atleta.

Al ser consultada sobre sus mayores rivales o adversarios en esta disciplina de nadar en aguas gélidas, respondió: Mi mayor rival es el miedo. No es la gente. En un mundial hay más nadadores, y alguna prueba la vas a perder. Pero lo que no te pueden ganar es tú propósito, y eso lo defines tú. Los miedos al fracaso, a fallarle a la gente que confía en ti son mis principales adversarios .

La noche de este domingo, Hernández emprende el viaje a Nueva Zelanda para su próximo desafío: nadar su sexta prueba del Seven Ocean, consistente en cruzar a nado siete canales o estrechos alrededor del mundo que van de los 15 a los 47 kilómetros. Una corona que espera obtener en agosto, en Japón.