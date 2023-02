J

oven, seguro de sí mismo, Mauricio Rocha Iturbide se sienta con las piernas cruzadas. Lo hace en tal forma que es fácil adivinar que es un quijote andante. Vuelve la cabeza hacia mis libreros y pienso: ¿A quién se parece? y, aunque sé que es hijo de la notable fotógrafa Graciela Iturbide, busco en su rostro la mirada entre tímida y crítica de su madre.

–¿Nunca te ha pasado, Mauricio, que de repente piensas frente a tu restirador: ¿No sé hacer esto, no me sale?

–Todo el tiempo, siempre tengo muchas inquietudes, todavía muchas dudas que me dan vuelta en la cabeza. Vivo más en las preguntas que en las respuestas.

–¿Cómo escogiste tu vocación? El talento de tus padres, su sensibilidad, ¿permearon en ti?

–Siempre cuento que sufrí mucho para tomar la decisión de ser arquitecto. Mi papá lo fue y murió joven, a los 60 años. Muy buen arquitecto; edificó la Cineteca, la del cubo en el jardín. Creo que mi padre fue importante para mi mamá, porque ambos venían de familias muy conservadoras y él leía mucho. Tú sabes que mi mamá venía de El Sagrado Corazón, como tú, y cuando ella lo conoció dijo: Pues, esto me interesa , y empezaron a salir. Pienso que los ocho años que duraron casados fueron muy buenos para ambos, porque se fueron revolucionando , y mi mamá llegó más lejos y mi papá no supo cómo manejar eso. Quizás él no pudo entender el nivel al que había llegado mi mamá. Ese nivel coincide con la muerte de mi hermana Claudia. Yo tenía cinco años, Claudia seis y mi hermano siete; cuando murió Claudia, al año mis papás se separaron. Un dolor de ese tipo te une o te separa. No sabemos exactamente de qué murió Claudia; quizá fue de meningitis, algo inesperado y terrible. Claudia no estaba mal; fue al hospital y cuando le dijeron al día siguiente que ya podía regresar a casa, vivió un día y como pajarito murió. Fue muy fuerte para toda la familia, nuestra peor tragedia, pero también mi hermana se convirtió en el motor de la vida inesperada de mi mamá, siento que todo lo que hizo Graciela después tuvo mucho que ver con superar ese dolor.

Arquitectura y Tarkovski

“Mis papás tenían amigos en común: Felipe Ehrenberg, gente del mundo del arte, pero las familias de mis papás eran de ‘la alta’. Si ellos no hubieran querido transformarse antes, desde que yo era niño, decidieron que yo ingresara a una escuela activa en el sur, el Cipactli, y así se fueron liberando.

“Todos mis primos fueron al Cumbres, al Patria, y mis papás lograron dar el salto. Cuando se separaron, mi mamá vivió en Barranca del Muerto, mi papá al lado de la librería de viejo El Ahuizote, que ahora es mi estudio, en Miguel Ángel de Quevedo. Cuando quieras te invito. En el Cipactli, mis compañeros fueron Gabriel Orozco, los Mallén, los hijos de Mercedes Iturbe y otros muy ingeniosos.

–Gente muy creativa…

–Mis papás construyeron una nueva familia con amigos distintos, rompieron con su medio. En el Instituto Freire, tuvimos amigos que fueron importantes en nuestra formación, gente que está en el mundo del arte. Para mí, estudiar arquitectura me complicaba porque además de arte era una carrera convencional, como corporativa, y eso me molestaba. Pensé mucho en el mundo del cine, pero quería ser como Tarkovski, el de Solaris, a quien vi en la prepa. Lo más importante en la arquitectura tiene que ver con la construcción de la atmósfera, no del volumen. Curiosamente, en el cine de Tarkovski, el tiempo, la atmósfera, son las que impactan a todos, y creí poder llevarlos a la arquitectura, aunque me di cuenta de que corría el riesgo de ser más convencional y conservador.

“Cuando doy una plática, le digo a mis estudiantes que una vez escuché a Tarkovski decir que los cineastas que más le gustaban eran quienes hacían ‘cine del mundo exterior’, comedias y wésterns. Apenas le gustaba el cine del mundo interior, el de Bergman, Buñuel, Spielberg...”

–Los olvidados impactan por su realismo, Mauricio.

–Tarkowski lo declaró antes de morir. Me di cuenta de que la arquitectura es lo mismo. La arquitectura del mundo exterior, centros comerciales, edificios en general, supera a la arquitectura del mundo interior, Barragán, Louis Kahn, Alvar Aalto, Le Corbusier, la que se lanza a experimentar es poca. Siento que ahí reforcé el porqué hago arquitectura al intentar hablar del mundo interior, el que tiene que ver más con el espacio, la experiencia, el tiempo y no con los volúmenes.