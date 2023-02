En breve su esposa se hará otros estudios al contar con el número de semanas requeridas de embarazo para revisar la salud del bebé a fin de que determinen que no tiene afectación por lo ocurrido.

En entrevista, Alfonso Barragán dijo que la querella es contra quien o quienes resulten responsables, al criticar que durante más de dos semanas, junto con otros vecinos, reportó a la administración del edificio y al personal de mantenimiento las anomalías, pero no les hicieron caso, además de que la constructora también fue avisada.

Confió en que ambos se encuentren bien, al alertar que en caso contrario presentará otra denuncia penal. No sabía qué nos estaba pasando, no sabíamos que estábamos intoxicados con monóxido de carbono; nos sentíamos muy mal, de hecho yo no podía caminar, por eso le pedí a mi papá que fuera por mí y mi familia para que nos llevara al hospital .

Indicó que varios residentes de esa torre, del piso uno al nueve, se intoxicaron y algunos fueron hospitalizados, por lo que también presentaron denuncias penales.

El servicio de gas se suspendió y hasta hace unos días fue rehabilitado, por lo que durante más de un mes calentó agua con una resistencia para bañarse a jicarazos y compró una parrilla eléctrica para preparar los alimentos, a pesar de ser un conjunto habitacional nuevo y con un costo de más de 5 millones de pesos por departamento.

Hasta el momento no ha sido informado sobre el cumplimiento de las recomendaciones que realizó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil sobre el mantenimiento de las cuatro calderas, mientras de parte de la alcaldía Benito Juárez sostuvieron un encuentro con funcionarios que no resolvieron ni atendieron la situación.