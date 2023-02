L

a potencia militar más importante del planeta mostró hace algunos días su enorme vulnerabilidad. Toda una flotilla de tres globos que pronto, en el imaginario social, fue calificada de potencialmente peligrosa , asesina, espía de China e incluso, hasta se dudó si no estaría tripulada por seres de otra galaxia (preocupante: el general interrogado optó por no contestar). Sin embargo, la región norte del continente americano es posiblemente la más vigilada del planeta. Radares, satélites, dispositivos en tierra, estaciones militares, interceptores de comunicaciones, aviones que vigilan las 24 horas, todo porque se asume que ésta será la trayectoria de las decenas si no centenas de proyectiles intercontinentales que viajando a velocidades extraordinarias arrasarían con todo lo viviente en Norteamérica, México incluido.

A pesar de todo eso, ocurre que un enorme globo blanco, visible a simple vista desde tierra, se pasea parsimoniosamente en ese espacio sin que el Departamento de Defensa se dé cuenta. Cruza Alaska, sobrevuela el inmenso Canadá y al llegar al estado de Montana, finalmente, eso que había estado durante días a la vista de todos, es registrado por los militares. Se le declara como un peligro potencial, pero –para no hacerlo estallar sobre zonas habitadas– se decide dejar que tranquilo llegue al Atlántico.